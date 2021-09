Ascolta l'Audio Dell'Articolo

L’atteso e temuto rientro scolastico, dopo lockdown, didattica a distanza e tante polemiche (chi ricorda ancora i banchi a rotelle, modello autoscontro, di azzoliniana memoria?) è ormai alle spalle. E allora perché non frugare nelle carte d’archivio per capire come un tempo andavano le cose. Se «il passato è un paese straniero», come scrive l’inglese Leslie Poles Hartley nel suo romanzo «L’età incerta», la storia è un viaggio che ci consente di scoprire luoghi nuovi: [...]