Una sala intitolata a Francesco Cena.

Martedì 21 giugno è stata intitolata dal Club Rotary di Settimo una sala del ristorante da Sergio, in via Brescia 6 a Settimo, al decano Francesco Cena.

Francesco Cena, storico imprenditore settimese, titolare de L’Angolo abbigliamento di via Italia, era nato nel giugno del 1931 ed è morto nella giornata di lunedì 16 maggio. Aveva 90 anni e per Settimo è stata una perdita importante. Oltre ad essere un punto di riferimento per i commercianti settimesi, lo è stato anche per molte associazioni di volontariato della città. Ad iniziare dalla [...]