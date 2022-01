SETTIMO TORINESE. La Sezione “Guerrino Nicoli” dell’Anpi, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, in collaborazione con la Città di Settimo Torinese, e la Direzione dello Sito Produttivo del Gruppo Olon di Settimo Torinese, in occasione del Giorno della Memoria che si celebra il 27 gennaio, annunciano congiuntamente la posa della Pietra d’Inciampo in memoria di Carlo Mazzi, chimico della Farmaceutici Italia (oggi Olon), responsabile del Gruppo Antifascista locale, deportato e morto nei campi di concentramento.

La Pietra d’Inciampo verrà posta all’ingresso dello stabilimento Olon, luogo di lavoro di Carlo Mazzi, per rendere viva la memoria e indurre alla riflessione le nuove generazioni. Il sito Olon, presente nel territorio della Città di Settimo fin dal 1907 come Schiapparelli, oltre che eccellenza della chimica mondiale, ha rappresentato un punto di riferimento e di supporto per la famiglia di Carlo Mazzi, e ha ricoperto un importante ruolo sociale nei confronti di tutta la comunità, ruolo che ancora oggi lo contraddistingue.

Dopo la scomparsa del padre, una delle figlie di Carlo Mazzi ha trovato occupazione presso lo stabilimento e ha poi percorso una lunga carriera professionale di gratificazioni. “La memoria – spiega il dottor Silvio Bertotto, storico e presidente della Sezione Anpi – non s’insegna: s’insegna la storia. E la tragedia della deportazione e dello sterminio nei lager nazisti si comprende meglio se ci si rende conto che non attiene a una realtà vaga, lontana nel tempo e nello spazio, ma è costituita da tanti singoli drammi originatesi dove noi oggi viviamo sicuri, nelle nostre tiepide case, come si esprimeva Primo Levi”.

“Guardando alla storia di questo Sito, che da oltre un secolo si intreccia profondamente con la vita della comunità di questo territorio e ne condivide i passaggi fondamentali, oggi siamo onorati di poter inaugurare insieme alle più alte Rappresentanze cittadine la Pietra d’Inciampo in memoria di una vittima delle deportazioni. La sua storia famigliare rappresenta, ieri come oggi, l’importante ruolo sociale ed economico che Olon svolge, e che promuoviamo all’interno della cittadinanza con constante impegno,” ha dichiarato Laura Coppi, Direttore del Sito Olon di Settimo Torinese.

