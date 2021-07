Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. Con-Tatto è stato insignito della spilla Paul Harris.

Il progetto Con-Tattto ha visto dodici ragazzi con la sindrome autistica camminare per 200 chilometri per la via Francigena, da Proceno a Roma, arrivando a fino al Vaticano dove hanno incontrato Papa Francesco.