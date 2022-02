SETTIMO TORINESE. La tragedia che ha colpito la famiglia Forlin ha sconvolto la città. Nei negozi, nelle case e nelle scuole, è stato un argomento ricorrente per tutta la settimana, un lutto vissuto con intensità da centinaia di settimesi. Monica Collu, moglie di Mauro Forlin, titolare della Macelleria di via Torino 28, è stata trovata senza vita dopo essere precipitata dal quarto piano di via Quasimodo 8, dell’alloggio in cui abita sua mamma, nella prima mattina di domenica 30 gennaio. Aveva solo 49 anni.

Una folla immensa e commossa si [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.