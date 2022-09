Mentre stiamo per andare in stampa, la festa Patronale di Settimo sta per concludersi con il tradizionale falò del Gambero e lo spettacolo pirotecnico a cura degli Spettacoli Viaggianti. E’ stata la prima edizione senza limitazioni imposte a causa di emergenze sanitarie e la Pro Loco dello staff della presidente Paola Bolognino ha risposto con entusiasmo al desiderio della città di ritrovare le “distanze”, quelle giuste, per vivere i festeggiamenti e con tanta musica e danza. Un bilancio più che positivo, guardando agli impegni di ottobre e novembre con fiducia.

