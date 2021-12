SETTIMO TORINESE. La Casa Funeraria Gavina & Balbo è la casa dell’ultimo saluto. E’ una struttura innovativa, realizzata con cura dall’impresa funebre settimese. La sede è in corso Lombardia 40, in zona industriale Pescarito, per poter servire Settimo, San Mauro e Torino, le tre località cui l’azienda è presente con i suoi uffici. E’ un edificio ed un servizio unico nel suo genere in questa zona.

Un luogo alternativo alle camere mortuarie e agli ospedali spesso privi di riservatezza