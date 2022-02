La scuola è ancora nel caos. Studenti positivi, quarantena, tamponi. Al momento circa 60 classi continuano ad essere in dad (didattica a distanza) con almeno due positivi accertati in classe. Le regole sono cambiate ancora. La Regione Piemonte ha emanato un nuovo vademecum per i contagi nelle scuole. “Stiamo lavorando con la Asl per dare un supporto concreto. – ha detto Alessandro Girard durante il consiglio comunale della scorsa settimana – Dovremmo riuscire ad attivare un App temporanea per arrivare a fare il tampone T10 (quello di controllo per l’uscita dalla quarantena ndr). Altrimenti [...]





