Vivi a Settimo? In che zona? Cosa compri? Dove? È questo succo del lavoro messo in piedi dall’amministrazione per investire nuove risorse sul commercio.

Il Comune di Settimo sta lavorando per migliorare l’offerta commerciale della Città in tutte le sue aree. Grazie al progetto del Distretto del commercio (si tratta di circa 20 mila euro che arriveranno nelle casse del Comune grazie alla vittoria di un bando finanziato dalla Regione Piemonte), verranno messe in campo iniziative per rafforzare l’economia locale.