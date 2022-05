Un settimese a Viareggio.

Davide Di Benedetto, ex proprietario del bar di via Leinì n° 21 , è un bartender ed è andato a Viareggio con alcuni alunni selezionati dell’Istituto Alberghiero Colombatto di Torino, insieme al professore di sala Mimmo Amato, con la collaborazione del prof. Pietro Luongo, per partecipare al Campionato Italiano di Flair dal 3 al 4 maggio. Il Flair è una disciplina che prevede, oltre alla preparazione di un drink, la coreografia di far roteare bottiglie e shaker.

Davide è un settimese DOC che ha gestito il Trilogy Caffè per molti anni, [...]