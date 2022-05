Ritorna in città la compagnia teatrale “Genovese Beltramo” a Settimo che si occuperà di curare un nuovo laboratorio di recitazione al centro Aglietta, in via Fantina 2.

Il progetto, denominato Lab4theatre, rientra nelle attività proposte da Rinascimenti: piano per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane, che si pone l’obbiettivo di valorizzare il quartiere di Borgo Nuovo puntando sul coinvolgimento dei giovani. Infatti, gli otto incontri settimanali, disponibili a partire dal 12 maggio, saranno completamente gratuiti per i ragazzi della fascia d’età 15-23 e si terranno tutti i giovedì [...]



