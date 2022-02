SETTIMO TORINESE. Un terreno di 3800 metri quadri in via San Mauro, un tempo edificabile, vedrà nascere un bosco con percorsi pedonali.

Nelle prossime settimane è prevista la partenza di un intervento di riqualificazione di un’area fra via San Mauro, via Santa Cristina e via Cascina San Giorgio, intorno al punto vendita Idrocentro. «In origine, il privato avrebbe potuto costruire, sul terreno digradante che da via Cascina San Giorgio porta a Viridea, ulteriori edifici a destinazione commerciale – illustra il vicesindaco Giancarlo Brino – Poi, nell’ambito della definizione del progetto, è stata [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.