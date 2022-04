Un museo scolastico non solo per ricordare, ma anche un’attività di laboratorio per gli studenti.

È quello che c’è al Comprensivo Settimo I, nelle scuole Giacosa e Gobetti, e che ha visto molti alunni impegnarsi per costruire e vivere il “Museo della scuola”.

Un museo con delle fonti storiche che i bambini possono vedere e assaporare: dagli abbecedari in cartone del 1950 alle scatole propedeutiche con minerali e stoffe, dal PC Commodore 64 a una ricostruzione in miniatura delle orbite della Terra e della Luna per spiegare le possibili eclissi. Un mondo passato e di molti [...]