Un murale per Luca Cassighi.

Luca Cassighi, aveva 52 anni, mancato nella primavera del 2022, era un ospite della casa Frida Kahlo, gestita dalla cooperativa Frassati, di via Milano 78 a Settimo. Un maestro di vita per tutti i suoi compagni e operatori del servizio. Con lui la giornata prendeva un’intensità da non lasciare cadere neanche un minimo di emozioni e di vitalità. Ed è per questo motivo che gli operatori, gli ospiti della casa e l’amministrazione comunale hanno voluto dedicargli un murale di un campo da bocce che era “abbandonato” e che casa Frida [...]