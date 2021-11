SETTIMO TORINESE. Oltre un milione di bottigliette di plastica smaltite correttamente in 10 mesi. Il nuovo sistema di Consorzio Coripet, i cassonetti intelligenti per conferire bottiglie nella filiera della plastica, a Settimo sta ottenendo ottimi risultati.

«Il sistema Coripet è stato introdotto a dicembre 2020 e fino al 21 settembre 2021 ha raccolto 1.110.623 bottiglie di plastica – quantifica l’assessore all’ambiente Alessandro Raso – È un risultato che supera quello di grandi città che adottano lo stesso sistema, in termini proporzionali e in qualche caso anche assoluti. È come se ogni [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.