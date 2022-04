E’ vero che il liceo 8 Marzo di Settimo Torinese potrebbe trasformarsi in liceo dello Sport? Forse. O comunque qualcuno ne ha parlato. Ovvio è che la decisione spetta alla scuola. “Si ne abbiamo parlato, ma al momento non vi è nulla di ufficiale – ha chiosato l’assessore allo Sport Daniele Volpatto – Noi sicuramente stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti adeguati perché se vi fosse davvero questa possibilità avremmo spazi e attrezzature necessari”.

L’Istituto di Istruzione Superiore 8 Marzo si trova in via Leinì a Settimo. E’ una scuola che si divide in [...]