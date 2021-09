Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Gabriele Vacis ha portato l’Awareness Campus in Valdossola.

Il regista teatrale settimese e Roberto Tarasco, fondatori dell’Istituto di Pratiche Teatrali per la Cura della persona, hanno dato appuntamento a una sessantina di appassionati di teatro e di curiosi giunti da tutta la Penisola a Crodo, 1500 anime, a nord di Domodossola. Una colonia per attori e no, organizzata in collaborazione con Maddalena Calderoni, che ha curato la direzione artistica del festival “Tones on the Stones”, nel quale figurava l’iniziativa.

Il Campus è alla terza edizione, dopo le precedenti puntate di Villanova d’Asti (Fabbrica delle Meraviglie 2019) e Moncalieri (Fonderie Limone, 2017). Un’esperienza che ha abbracciato individui di età varie e dotati di competenze trasversali. Attori, animatori, danzatori, medici, psicologi, insegnanti, musicisti e cantanti hanno sperimentato le pratiche teatrali al fianco delle guide, i neo-diplomati della Scuola per Attori del teatro Stabile di Torino. Un percorso di tre giornate fra gli Orridi di Uriezzo – i cosiddetti Canyon piemontesi – e la spettacolare Cava Roncino, in cui Vacis ha introdotto i partecipanti alle sue pratiche teatrali, esercizi collettivi in movimento, finalizzati a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e di quanto lo circonda, tramite l’ascolto dell’altro.

Non un teatro fine a se stesso; una opportunità, piuttosto, per sviluppare nuovi legami e creare relazioni tra competenze differenti. I più attenti al curriculum dell’Istituto, nato del 2017, con sede a Settimo e, a lungo, centro sperimentale delle iniziative avanzate dal sodalizio fra il Teatro Stabile di Torino e il regista, conoscono il portato che ricade sulla cittadinanza.

L’ascolto e l’attenzione al prossimo ha permesso a Vacis e all’Istituto di dare vita a progetti di inclusione. Non soltanto le “Meditazioni Sociali”, le lectures che Vacis ha portato all’IIS “Galileo Ferraris” o alla Palazzina Siva di via Leinì, nella primavera di quest’anno.

Al 2017 risale, fra gli altri, il “Progetto Migranti”, una raccolta di video-colloqui con rifugiati e operatori sociali di dell’area metropolitana e regionale, come il Centro “T. Fenoglio” di via della Consolata. Opere volte a porre l’attenzione sulle opportunità di cultura sul territorio, che hanno dato l’imprimatur per manifestazioni come il Festival dell’Europa solidale e del Mediterraneo, ideato da Abdullahi Ahmed, andato in scena proprio nel marzo di quell’anno

