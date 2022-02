SETTIMO TORINESE. Dopo la partenza ufficiale di domenica scorsa con lo spettacolo per famiglie “Oggi-Fuga a quattro mani per nonna e bambino”, il Teatro Garybaldi di Settimo, entra nel vivo della programmazione con l’evento “Non Plus Ultras”, che andrà in scena dopodomani, giovedì 17 febbraio alle 21. La rappresentazione è un progetto d’indagine teatrale firmato da Adriano Pantaleo e Gianni Spezzano, che nasce dall’esigenza di comprendere i meccanismi di uno dei più grandi fenomeni di aggregazione sociale degli ultimi cinquant’anni: le tifoserie calcistiche, nello specifico il fenomeno Ultras.

Qual è il modello di vita degli Ultras? Gianni Spezzano e Adriano Pantaleo hanno cercato di dare una risposta a questa domanda attraverso un’indagine teatrale durata quattro anni. Il modello di vita degli Ultras si racchiude in una sola parola: mentalità.

Una filosofia di vita basata su delle regole non scritte ma condivise tacitamente da tutti gli Ultras. Ricreando le atmosfere sonore tipiche degli stadi, lo spettatore sarà fiondato in prima persona sugli spalti, in quella curva che rappresenta uno spazio di libertà conquistato, faccia a faccia con quel mondo che spesso vediamo solo attraverso i telegiornali, comodamente seduti sui nostri divani.

Il tutto verrà arricchito da un documentario Non plus Ultras – alle origini della mentalità che porta la firma di Carmine Luino e degli stessi Pantaleo e Spezzano.

I biglietti si possono acquistare on line sul sito www.ticket.it e www.santibriganti.it oppure prenotarli al numero 011645740 al costo di 15 euro.

