Domenica 8maggio (ore 16,30, ingresso gratuito), ultimo appuntamento per “Musica che passione”, la rassegna di musica classica organizzata dall’associazione Preludio Ensemble e diretta dalla pianista Ilaria Schettini. E sarà proprio lei a salire sul palco della Suoneria (via Partigiani 4) insieme a Giuseppe Canone (fiati e fisarmonica), Maria Grazia Aschei (voce), Andrea Albini (Chitarra), Giulia Canone (percussioni ) e Maria Teresa Mossina (flauto) per interpretare le colonne sonore dei film più celebri, con brani di Ennio Morricone, Nicola Piovani, Luis Bacalov, Hans Zimmer, Elton John, Mel Leven, John Williams, Robert&Richiard Sherman e un medley delle colonne sonore dei film della Disney.

Commenti