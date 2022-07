Con la nuova amministrazione Piastra la città di Settimo rischia di passare alla storia come Capitale delle nebbie. E questo non dipende dalla nota propensione dei territori attraversati dal fiume PO a subire questo disagio ambientale, bensì dalla incredibile mancanza di trasparenza in quasi tutte le società partecipate e controllate dal Comune di Settimo Torinese.

Siamo ormai a luglio inoltrato e le aziende più problematiche e discusse, di proprietà del Comune, continuano a non pubblicare (e a quanto ci risulta a non approvare il bilancio di esercizio 2021).

Con la presunzione di chi pensa che basti una buona narrazione e un martellamento continuo di video e di news (molto spesso fake) per essere al di sopra o al di fuori dagli obblighi fissati dalla Legge, la Sindaca (che si è tenuta per sé anche la delega alle Società partecipate) e gli amministratori unici di queste società non hanno neppure sentito il dovere di pubblicare un comunicato con il quale scusarsi per il ritardo e spiegare le ragioni della mancata trasparenza.

Andando per ordine, un riconoscimento positivo va fatto alla società SAT che ha approvato il proprio bilancio di esercizio 2021 e pubblicato oltre che lo schema, anche la relazione e la nota integrativa. L’attività sociale ha conseguito un utile di 8 mila euro su 3 milioni di ricavi circa. Nei fatti la società non ha iniziativa propria ma rappresenta uno strumento a disposizione dei Comuni soci per organizzare alcune attività tecniche ed amministrative al di fuori dei vincoli di legge. Occorrerebbe rivedere profondamente le utilità di questo strumento in particolare per la gestione delle transizioni digitale ed ambientale ma le idee scarseggiano e prevalgono continuità e piccoli interessi di bottega.

La Fondazione ECM, che organizza, a partire dalla Biblioteca, tutte le funzioni culturali del Comune di Settimo pubblica lo schema di bilancio 2021 che chiude con 3,1 milioni di ricavi e 2 mila di utili.

Non si capisce come in un anno di lockdown dove non ci sono stati eventi si sia speso poco meno degli anni precedenti ma, al di là della scarsa produttività della gestione dei fondi trasferiti dal Comune di Settimo, si sottolinea l’abbandono in cui versa il sito ufficiale della Fondazione. Stupisce anche che l’unico esponente di opposizione, il 5 stelle Patrizio Saraceni, nel passato giustamente molto attento agli aspetti legati alla trasparenza non abbia più nulla da dire, anzi sia assente al momento dell’approvazione del bilancio. Sarà anche questo un effetto del cosiddetto campo largo in salsa settimese ?

Abbiamo poi la Fondazione Comunità Solidale. Confesso che ero curioso di vedere che fine avevano fatto i numerosi contributi del Comune di Settimo e anche come pareggiavano i costi e i ricavi di quel sostanzioso contributo di oltre mezzo milione di euro riconosciuto dal Ministero degli interni per l’accoglienza di circa 30 immigrati.

Invece nulla: il bilancio non c’è e neppure la relazione illustrativa (qui pomposamente chiamata di missione), i progetti non sono pubblicati, lo Statuto pubblicato non coincide con quello applicato. Più che di Amministrazione trasparente abbiamo il caso di una Amministrazione occultante.

In questa graduatoria di cattiva amministrazione spicca ancora una volta la società Patrimonio. Il bilancio non c’è, né risulta essere stato approvato. In compenso la Sindaca, azionista unica della società, si è affrettata a dare un “premio” fedeltà all’Amministratore Unico Daniel Nino raddoppiandogli lo stipendio da 20 a 40 mila Euro. In entrambi i casi non si capisce il perché.

La società è così trasparente da risultare evanescente. Dieci milioni di spesa pubblica all’anno di cui risulta difficile capirne la destinazione con mille euro di utile. L’elenco dei provvedimenti dell’Amministratore oltre che ad essere pubblicato con forte ritardo (a volte anche di sei mesi – un anno) si ferma al titolo senza specificare importi, destinatari, motivazioni. Insomma un buio pesto nel quale pare trovarsi a suo agio l’Amministratore Unico che nonostante le frequenti richieste di maggior trasparenza ha fatto orecchie da mercane e avocato a sé (e ai suoi metodi) tutti i provvedimenti, anche quelli che nel passato e solitamente sono assunti dai Dirigenti e non dagli organi politici. Ma alla Sindaca evidentemente va bene così. Infine c’è l’inguaribile e inguardabile SAAPA SpA. ormai messa in liquidazione da quasi un anno ma che continua a non dare segni di voler informare i cittadini in merito alla gestione (legittima ?) di servizi per i quali non risulta nemmeno sia stata firmata la convenzione con la Regione Piemonte.

Temiamo che le perdite cumulate (anche e soprattutto a causa dell’inerzia del Comune di Settimo e delle ASL socie), abbiano raggiunto livelli tali da rendere inevitabile la cessione per un “tozzo di pane” ad operatori privati caricando l’onere delle perdite sui bilanci pubblici. Ma a questa vicenda dedicheremo lo spazio necessario mano a mano che si dipaneranno le nebbie.

