Troppi furti in poche settimane, blackout e cittadini che si lamentano: venerdì 9 settembre a Borgonuovo, in via Frassati angolo via Monviso, con un gazebo illuminato e una raccolta firme, la Lega ha deciso di farsi carico del fenomeno che negli ultimi tempi ha interessato il quartiere settimese.

“Con questo primo gazebo serale vogliamo fornire un aiuto concreto ai cittadini: purtroppo a Borgonuovo i settimesi vivono in un quartiere insicuro, preda di troppi furti e fenomeni di blackout e mancanza di luce che contribuiscono ad alimentare le varie effrazioni” ha spiegato Manolo Maugeri, consigliere Comunale [...]