La magia a Settimo compie trent’anni.

Sarà il 2022 l’anno nel quale il “Club Magico Bartolomeo Bosco” festeggerà i primi trent’anni di attività.

Salvatore Rapacciuolo, in arte Mago Berok e presidente del club settimese dal 2012, e ad Antonio Martella, in arte Mago Tony e segretario del club, sono gli storici di un gruppo ben assortito di appassionati della prestidigitazione.

Cosa farete l’anno prossimo per i trent’anni del Club Magico Bartolomeo Bosco di Settimo?

Ovviamente festeggeremo e cercheremo di fare un incontro con grandi maghi e illusionisti che potremo avere come ospiti. Speriamo che le restrizioni sanitarie ce lo potranno permettere, ma qualcosa sicuramente faremo per il compleanno del nostro club.

Quando nasce a Settimo il club di magia?

Il club nasce nel 1982 da una costola del Club Amici della Magia di Torino e il primo presidente fu Enzo Pocher, morto purtroppo quest’anno. Era una figura importante nel settore, ed è stato anche allievo di Erminio Macario a livello teatrale. Un personaggio fondamentale per tutti noi.

Chi è Bartolomeo Bosco a cui è intitolato il club Magico di Settimo?

Bartolomeo Bosco fu uno dei più grandi illusionisti dei primi del ‘800 e si esibì per imperatori e nobili di tutto il mondo, così come per i borghesi e per il popolo che lo ha sempre definito “Il Re dei prestigiatori e prestigiatore dei re”. Ma lui, persona modesta e legatissimo alla sua terra natia, Torino, preferiva farsi chiamare Cavalier Bartolomeo Bosco. Un grande uomo oltre che illusionista, se pensiamo che persino Harry Houdini volle che la tomba di Bartolomeo a Dresda non andasse dimenticata e la fece restaurare.

Se non sbaglio il club di Settimo è iscritto alla FISM, la Federazione Internazionale delle Società Magiche, è vero?

Assolutamente sì. E fino al 2007 abbiamo organizzato saltuariamente dei congressi internazionali di magia a cui partecipavano prestigiatori provenienti da tutta Italia e dal mondo. Noi siamo tra i soli cinque soci italiani che fanno parte della FISM e questo non è da poco. E siamo anche uno dei club più longevi e organizzati in Italia, almeno credo.

Nel vostro club ci sono maghi o illusionisti conosciuti?

Sì, abbiamo il mago Alexander come presidente onorario. È molto vicino al nostro club il trasformista, attore, illusionista e regista teatrale italiano Arturo Brachetti. Inoltre, da noi ha fatto i primi passi il famoso illusionista e ingegnere Walter Rolfo, detentore di cinque Guinnes dei primati sulla magia. È anche nostro socio Alexsander De Bastiani, in arte Shezan, che è stato campione europeo di magia da scena nel 2014, per poi sfidare i migliori artisti della magia nel Campionato del mondo FISM Italy 2015 dove ha conseguito un quarto posto nella Categoria General Magic.

Qual è lo scopo del vostro club?

In primis è quello di divertirci, poi vorremmo che i giovani, e non solo, si avvicinassero alla magia. Moltissime volte, alle feste patronali, siamo andati in giro le strade di Settimo per far conoscere la magia e per far contenti grandi e piccoli. Per noi la magia, l’illusionismo e la prestidigitazione rappresentano, come diceva Bartolomeo Bosco, il buonumore, un sorriso, o un semplice viso felice.

Ma tutti si possono cimentare all’attività di mago?

Certo, per noi la magia non conosce età, infatti il nostro ex presidente Pocher, morto a quasi 99 anni, veniva sempre al circolo con un mazzo di carte in mano. Gli piaceva stupire e se c’era un bambino a cui fare un gioco di prestigio tanto meglio. La magia illumina sia chi la fa sia chi la riceve, e si ritorna bambini. E chi non vuole essere bambino almeno ogni tanto?

Il prossimo spettacolo che metterete in scena?

Il 9 settembre alle 21.30 presso il Teatrazione, via Artom n° 23 a Torino e avrà come titolo “Le Magie del Bosco”. Sarà un’occasione per vedere i nostri soci nelle loro migliori performance.

Per contattare il club di via Martino Anglesio n. 23, si può andare sul sito www.bartolomeobosco.net, o telefonare al numero cell. 339.8519982.

