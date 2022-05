SETTIMO TORINESE. Tre giornate, dal 12 al 14 maggio, di eventi, laboratori, dibattiti e momenti di orientamento al futuro.

Ritorna a Settimo Torinese il Festivaldeigiovani in Tour, evento ideato e promosso da Noisiamofuturo in collaborazione, in questa edizione territoriale, con il comune di Settimo, la Fondazione ECM e la Biblioteca Archimede, con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e partner Coop e Legacoop. “ll Festivaldeigiovani in tour rappresenta una bella occasione, per i ragazzi, di aprire uno sguardo sul mondo – interviene la sindaca Elena Piastra – Settimo si inserisce in un progetto di respiro nazionale, che permette ai nostri ragazzi di formarsi e di aprire un dialogo con i loro coetanei di altrecittà. I giovani, oggi più che mai, sono chiamati a una grande prova: coniugare la loro crescita umana e professionale con le grandi sfide globali da cui dipenderà il destino di tutti”. Gli eventi si svolgeranno tutti in presenza.

