SETTIMO TORINESE. L’assessore ai trasporti del comune di Settimo Alessandro Raso giovedì 3 febbraio ha incontrato l’Agenzia della Mobilità Metropolitana e GTT per fare il punto sugli annunciati potenziamenti dei collegamenti ferroviari e per suggerire miglioramenti per le linee di autobus interne.

Due i principali temi sul tavolo: l’aumento dei passaggi dei treni da Settimo e il prolungamento del bus SM1.