Pochi si sono accorti del fatto che poco prima delle feste natalizie si è consumata una vera e propria guerra politica tra le varie fazioni dei diversi partiti.

Se fosse una competizione (come la chiamano i dirigenti del PD) tra forze politicamente opposte non ci sarebbe nulla di male. Ma quella che è andata in scena è stata l’ennesima prova, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno, della vera natura dei partiti attuali ed, in particolare, del PD. Da libere associazioni di cittadini (come li definisce la Costituzione) si sono trasformati in organizzazioni [...]