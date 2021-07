Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. Nel valzer dei numeri di questi giorni, qualcosa non torna. Quattromila, cinquemila, seimila, mi vaccino, non mi vaccino neanche se mi tirano con la carabina… Lo Stato sta mollando? Boh.

Lo Stato, che non può abdicare dal suo ruolo, ha due strade: o decide di calare le brache (alla Boris Johnson, che ha liberalizzato anche il virus), o decide che alla pandemia si dà scacco matto e vincola tutti alla vaccinazione. Cose che siamo costretti a fare ce ne sono già, e non per questo lo Stato è fascista: la scuola dell’obbligo, lo stop al semaforo rosso, il limite di velocità, il divieto di fumo nei luoghi chiusi, lo scontrino. Si è semplicemente deciso in modo convenzionale, ovvero tutti assieme, che certe cose ci fanno stare meglio se le facciamo (o non le facciamo) in un certo modo, anche a Settimo.

Dal grado centigrado fino al divieto di sosta, tutte le regole sono convenzionali: il metro è lungo un metro, il grammo pesa un grammo, a dieci km/ora si fanno dieci chilometri in un’ora. Ovunque, in ogni città, paese, landa o regione. Ci siamo accordati su quelle norme e quelle ci teniamo.

Stessa cosa è per la Legge: chi ruba, ruba; uno che beve, guida e poi stira per sempre due ragazze è un criminale; uno che mette meno cemento del necessario nei piloni di un ponte è un delinquente, lo dice la Legge sulla quale tutti siamo d’accordo, ed è quella stessa Legge che ci cura quando siamo malati, ci tutela quando siamo in pericolo, ci da prima o poi una pensione, ci fa vivere in un paese in pace, ci permette ad agosto di andare a mettere le ossa al sole, eccetera, eccetera.

Chi si chiama fuori non intende far parte della comunità. Va ben, ci sta, ma allora lo faccia in toto, rinunci alla comunità anche quando è questa a occuparsi di lui.

Uno Stato serio non va dietro ai sondaggi, non si preoccupa delle prossime elezioni, non corre dietro all’aria che tira. Prende le decisioni che servono e fanno bene alla comunità. Ovvero, guarda al futuro. Altrimenti, non fa lo Stato. Gioca a tombola.

