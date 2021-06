Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Settimo Torinese. Ieri era intorno alle 23,30, lungo l’autostrada Torino Milano, all’altezza di Settimo Torinese, un tir si è ribaltato in direzione Milano e ha invaso la corsia opposta. Fortunatamente in quel momento non stava passando nessuno. L’autotrasportatore originario del Marocco, classe 1987, è rimasto lievemente ferito.

