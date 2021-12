SETTIMO TORINESE. Tir contro un autobus in via Torino, disagi alla circolazione. E’ successo nelle prime ore di questa mattina.

L’autobus della linea 49 stava procedendo quando è stato urtato da un autoarticolato impegnato in una manovra per scaricare le merci in un supermercato. Fortunatamente, solo l’autista dell’autobus è stato trasportato in ospedale per accertamenti ed è stato subito dimesso.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Municipale di Settimo Torinese.

Dopo i rilievi si è proceduto alla messa in sicurezza della zona [...]