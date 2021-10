In ufficio, in fabbrica, dal parrucchiere, nei negozi, non si parla d’altro: Green Pass.

Come spesso capita in Italia quando c’è un argomento sul quale si può tifare ne sentiamo di tutti i colori. Qui riferisco solo due di quelle che ho sentito: in un negozio, la titolare (no green pass) di fronte all’obiezione di un cliente che diceva di essere stato obbligato a vaccinarsi contro il tetano, affermava con convinzione che “l’antitetanica è in Costituzione, il vaccino contro il COVID invece non è in Costituzione”.

Sull’altra sponda, sempre in un negozio, un signore elegante [...]