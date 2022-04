Il tema del testamento biologico, finalmente reso legale dalla legge 219 del 2017, continua a essere attuale, dato che meno dell’1% dei cittadini italiani ha lasciato le proprie volontà. Per questo occorre continuare a parlarne e informare la popolazione su un diritto ancora troppo poco esercitato, quello di decidere cosa vorremmo o non vorremmo fosse fatto sul nostro corpo qualora ci dovessimo trovare in stato di incoscienza.

Mercoledì 4 maggio, alle ore 18, presso la Sala Levi della Biblioteca Archimede di Settimo, avrà luogo l’evento “Biotestamento e cure palliative”, organizzato [...]



