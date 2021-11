SETTIMO TORINESE. I carabinieri della compagnia Chivasso hanno arrestato in flagranza di reato per rapina e sequestro di persona un uomo di nazionalità italiana di 36 anni, scarcerato quattro giorni fa’ per reati contro il patrimonio.

Alle 07:45 attendeva l’arrivo del direttore della filiale della banca CR Asti di Settimo Torinese e minacciandolo con un taglierino accedeva nell’istituto di credito aspettando l’arrivo degli altri dipendenti.

La centrale operativa di Chivasso è stata allertata dal personale di vigilanza. Giunti sul posto, i militari hanno fatto irruzione nella banca e arrestando il rapinatore all’interno dell’istituto di credito. Nell’operazione non ci sono stati feriti.

