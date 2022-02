SETTIMO TORINESE. Il comune di Settimo installa nuove telecamere per controllare l’isola pedonale di via Roma. L’impianto servirà a limitare il passaggio delle auto nella zona destinata ai pedoni.

Le telecamere saranno installate ai due lati di accesso e saranno in grado di distinguere fra chi transita con il permesso e chi invece sta commettendo un’infrazione, che verrà puntualmente sanzionata. “I residenti da tempo segnalano che alcuni non [...]



