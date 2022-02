SETTIMO TORINESE. Il comune di Settimo, in collaborazione con l’Asl To4 e gli istituti comprensivi, nelle scorse settimane, quando ancora le regole per il rientro a scuola non erano ancora state alleggerite, ha organizzato due sessioni di tamponi per sveltire i tempi di uscita dalla quarantena. Le sessioni si sono svolte il 1 il 5 febbraio al centro Aglietta di via Fantina grazie alle collaborazione volontaria di alcuni medici di famiglia.

In un periodo in cui era complicato trovare tamponi certificati, alcune classi in quarantena sono state convocate per effettuare i test. [...]



