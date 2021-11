Taglio del nastro oggi per la nuova isola pedonale di via Italia a Settimo Torinese. Pensata anche per rilanciare il commercio locale, la nuova sistemazione della via principale del centro ha previsto panchine, tavoli, aiuole e nuovi elementi a completamento degli arredi.

“Sin dall’inizio, non si è trattato semplicemente di chiudere la strada alle auto – dice la sindaca Elena Piastra – abbiamo ripensato gli spazi con nuove funzioni e con uno sguardo al futuro”.

Fra qualche giorno arriverà il tocco finale: due scritte in pietra, ai due margini della strada, scelte con gli ospiti della casa ‘Frida Kahlo’, che ospita persone affette da disagio psichico. “Sono esempi che raccontano la nostra idea di città, una città di tutti“, aggiunge l’assessore alla Viabilità Alessandro Raso.

Commenti