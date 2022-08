Nel silenzio del Ferragosto, i ladri hanno colpito in pieno centro, in via Italia, forzando la porta d’ingresso del negozio “Da Said”, un’attività inaugurata da Said El-Azzouzi Abbane, settimese di origine marocchina scomparso prematuramente all’età di 33 anni in un incidente stradale nell’ottobre 2020. I ladri sono entrati nel negozio e hanno svaligiato la vetrina in cui erano esposti gli smartphone. La notizia è stata riportata sui gruppi social di Settimo, suscitando l’indignazione dei cittadini che erano molto affezionati a Said e alla sua attività di vendita e riparazione di dispositivi [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.