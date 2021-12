SETTIMO TORINESE. Mercoledì 24 novembre, la Suoneria ha anticipato la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, proponendo al Teatro Garybaldi l’incontro con la scrittrice Giulia Blasi intervistata da Marco Ardemagni, storica voce di Caterpillar e, a seguire, è andato in scena, il reading Doppio Taglio, di e con Marina Senesi (in foto) Un doppio appuntamento ricco di contenuti, realizzato in collaborazione con il Forum Donne della città di Settimo.

Ed è stata proprio la presidentessa del Forum, Natascia Molino, a fare gli onori di casa, soffermandosi sul titolo della [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.