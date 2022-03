Di seguito, il racconto del nostro collaboratore Gabriele Cannone, coinvolto nella missione del Rotary al confine con l’Ucraina.

Entrare in un campo profughi è una sensazione difficile da spiegare. Sono partito per questo reportage mentre tutti i giornali e i media raccontavano la guerra come una “partita di calcio”. Minuto per minuto. Mi mancava però un pezzo: le persone. In questa guerra, perché di guerra si tratta e non di “operazione militare” come piace dire a Putin, ci siamo dimenticati di raccontare le vere vittime che non sono le case distrutte [...]



