Ha abbassato la saracinesca della sua attività in via Leinì 5 nel quartiere Borgo Nuovo, poi ha impugnato un revolver, se lo è puntato alla tempia ed ha premuto il grilletto. A trovare il corpo ormai senza vita di Fabrizio Boccadoro, 54 anni, dell’edicola La Gatta, è stata la moglie Giovanna. E’ successo poco dopo le 16 di sabato, ma secondo il referto del medico legale la morte dell’edicolante risalirebbe ad almeno un’ora prima. Fabrizio Boccadoro non ha lasciato biglietti, ma sembra che da un paio d’anni soffrisse di una depressione mai curata.

Commenti