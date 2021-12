SETTIMO TORINESE. Successo per il gran concerto di Natale del Corpo Musicale città di Settimo

SETTIMO TORINESE. Il Corpo Musicale Città di Settimo ha condotto in porto con successo il suo gran concerto di Natale. Domenica 12 dicembre, la maestra ManuelaBlessent Il Corpo Musicale, ha proposto un vasto repertorio con musiche che spazieranno da brani classici a quelli originali per banda, senza tralasciare le melodie natalizie per regalare a tutti un pizzico di magia.

Commenti