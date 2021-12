SETTIMO TORINESE. Si chiamano “Cadaver Lab” e sono dei corsi di anatomia dissettiva su cadaveri freschi per fisioterapisti e osteopati.

Daniele Morfino, terapista e osteopata, titolare del Rehabilitation Point di corso Regio Parco a Settimo è un esperto di questa specializzazione: “Sono cinque anni, a parte il periodo del Covid, che mi occupo di organizzare gruppi di colleghi per recarci alla Facoltà di Medicina di Nizza e seguire i Cadaver Lab. È una modalità di apprendimento molto efficace: i cadaveri freschi vengono dissezionati per far vedere come funzionano e come sono [...]



