Le problematiche intorno alla Strada della Cebrosa e la richiesta per la realizzazione di una rotatoria che farebbe da anello tra la strada provinciale 3 (Torino-Volpiano) e via Di Pietro Nenni a Settimo Torinese. E’ quanto discusso la scorsa settimana in una riunione tecnica tra la sindaca Elena Piastra e il vicesindaco di Città Metropolitana con delega alle Opere Pubbliche, Jacopo Suppo.

Proseguono quindi gli incontri di “Comuni in linea” appuntamento settimanale che il vicesindaco della Città metropolitana di Torino dedica ai sindaci per affrontare argomenti di viabilità, con un confronto puntuale per ascoltare richieste [...]