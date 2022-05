Ogni anno, ciascun cittadino spreca 31 kg di cibo. Nel 2020 lo spreco alimentare è diminuito, probabilmente a causa della pandemia, arrivando a uno spreco annuale di 27 kg di cibo per persona. Un dato che deve far riflettere. Per questo motivo, martedì 3 maggio, presso l’Oratorio San Vincenzo de Paoli, si è svolta “Parla come mangi”, serata di sensibilizzazione organizzata da Caritas, partendo da un’idea del progetto educativo Love Food, progetto che unisce sostenibilità ed educazione attraverso il recupero delle eccedenze alimentari.

La città di Settimo sta facendo la [...]



