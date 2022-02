SETTIMO TORINESE. Stefano Bonaudo, avvocato settimese, è uno dei nuovi insigniti dell’onorificenza di Cavaliere. Il titolo è stato consegnato al settimese il 13 dicembre dello scorso anno, davanti al prefetto di Torino sul palco dell’Auditorium Vivaldi. A rappresentare la città di Settimo durante la cerimonia di consegna è stato l’assessore al Sociale, Angelo Barbati. “Insieme a me, c’erano parecchi militari, carabinieri, vigili del fuoco in lista per ricevere onorificenze dell’Ordine “al Merito della Repubblica italiana” – dice Stefano Bonaudo – . Oltre all’assessore Barbati, c’era anche il commendatore Tommaso Curello ad accompagnarmi. E’ stata una grande emozione”. Curello, delegato dell’associazione Anioc di Settimo, racconta come è nata l’idea di proporre il nome di Bonaudo per l’onorificenza “L’abbiamo proposto noi, come associazione, e la proposta è stata poi convalidata dal presidente della Repubblica, Mattarella – racconta il commendatore Curello – . Come tanti altri nostri soci, le proposte vengono fatte in base alle attività professionali e alle opere di volontariato svolte. Speriamo che ce ne siano tanti altri in futuro”. Alla cerimonia ha partecipato, in rappresentanza della città di Torino, la presidente del Consiglio comunale, Maria Grazia Grippo. (Foto e video di Tancredi Pistamiglio)

