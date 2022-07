Artisti, giocolieri, musicisti e tanto altro. Due giorni di eventi, sabato 17 e domenica 18 settembre, interamente svolti nell’isola pedonale: è lo “Stardust Festival”, l’idea di Roberta Zanzarella premiata dal Bilancio Partecipativo. Zanzarella è la titolare di un’agenzia di eventi, si occupa di organizzare eventi e gestisce artisti. “Il mio progetto è stato il più votato – dice l’organizzatrice dello spettacolo – ma poi ho dovuto partecipare ad una regolare gara d’appalto per concretizzare l’idea. Era il mio sogno, sono rimasta stregata dal Buskers Festival di Ferrara e da quel momento ho sempre immaginato di fare qualcosa del genere a Settimo. E’ la mia creatura e voglio che diventi un appuntamento di grande richiamo”.

Stardust sarà una kermesse ricca, con la partecipazione di artisti nazionali e internazionali. Un programma pensato per famiglie, per bambini ma anche per un pubblico più adulto, amante delle sorprese e delle meraviglie inaspettate. Avrà un ritmo incalzante, studiato per creare un flusso di stupore continuo senza perdere nemmeno un’esibizione della due giorni dedicata allo spettacolo di strada.

Lo Stardust Festival porterà tra via Italia e via Roma i generi più diversi: dalla giocoleria al mangiafuoco, dalla magia alla clownerie, e ancora acrobati, trampolieri, musica, improvvisazione, teatro di figura, burattini e statue animate. Tanti i laboratori rivolti alle famiglie, per avvicinare i bambini all’affascinante mondo della magia e della giocolieria. Il centro di Settimo Torinese diventerà un unico grande palcoscenico che per le proprie caratteristiche avvicinerà in modo unico artisti di ogni genere performance con pubblico di ogni età. “Ho chiesto anche alle associazioni musicali di Settimo, mySound e Collettivo Sintesi, di partecipare come anche al Settimo Circo – continua – . Il mio progetto è quello di animare tutta l’isola pedonale, compreso il tratto nuovo e via Roma. Deve essere un momento di festa per tutta la città”. Roberta Zanzarella aveva già organizzato due edizioni del Gran Galà della magia, alla Suoneria, ottenendo due “sold out”. Ora c’è Stardust, la polvere di stelle che farà brillare Settimo.

