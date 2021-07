Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. Venerdì 9 luglio e sabato 10 luglio alle 21.00, Settimo Torinese ospiterà rispettivamente “Live Show” di e con Francesco Giorda, e “Prezzemolina” della Compagnia Mattioli, per la stagione “Battiti – Dentroefuori”, organizzata da Santibriganti Teatro, che si trasferisce dal palco del Teatro Civico Garybaldi a quello all’aperto di Piazza della Libertà, nell’ambito della rassegna “R-Estate a Settimo”.

Venerdì la piazza di Settimo verrà invasa dall’energia di Francesco Giorda con il suo “Live Show”, spettacolo prodotto dal Teatro della Caduta, controcanto al talk-show televisivo e incontro tra l’esperienza di 15 anni di teatro di strada e la passione per la comicità sottile e sagace sullo stile della stand-up anglosassone, dove tutto è live e accade “qui e ora”: il pubblico viene tirato in ballo su questioni scottanti e imbarazzanti, senza mezzi termini, con battute feroci e irriverenti.

A guidare riflessioni e risate sarà la dote unica dell’artista di saper interpretare la sensibilità del pubblico e di farsi seguire nei suoi voli pindarici, appassionandolo.

Il giorno seguente a riempire l’agorà di Settimo sarà la fiaba popolare “Prezzemolina” interpretata da Monica Colucci che, come tutte le fiabe che si rispettino, vede una fata, anzi no, un’orchessa, un pizzico di magia, tanti sospiri e un lieto fine. Una storia divertente e poetica capace di far crescere i più piccini ed appassionare i “grandi”.

Dal momento che entrambi gli spettacoli sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti, è consigliato di presentarsi con anticipo rispetto all’orario di inizio, previsto per le 21.00.

