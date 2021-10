SETTIMO TORINESE. La biblioteca Archimede ha organizzato uno Speciale Halloween, con prenotazione obbligatoria, a partire da sabato 30 ottobre, alle 10.30, con l’Ora del racconto.

“Sabato Halloween: i mostri stanno arrivando” è il titolo della mattinata dedicata alle letture per l’infanzia, adatte a bambine e bambini di età 2-10 anni. Le letture si terranno su prenotazione all’interno della biblioteca nel rispetto di tutte le norme di contenimento dell’emergenza sanitaria.

Nel pomeriggio è in programma “Serenomonster Agenzia Spaventi”, uno spettacolo mostruosamente .divertente! L’evento andrà in scena sempre sabato 30 ottobre, alla Biblioteca Archimede di Piazza Campidoglio. Il primo spettacolo è in programma alle 16, il secondo spettacolo è per le 17.30.

Serenomonster, la più importante agenzia di collocamento per mostri della città, attraversa una crisi senza precedenti. La situazione è davvero difficile: serve l’aiuto dei bambini per trovare una soluzione e ridare dignità alla sgangherata banda di mostri.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria. In base alle nuove disposizioni di legge, i maggiori di 12 anni dovranno esibire la Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) per accedere alla Biblioteca. Per informazioni:

eventi.archimede@fondazione-ecm.it / 345.581.09.75

Sabato dalle ore 16.00 in Area ragazzi, ingresso libero fino ad esaurimento posti.

