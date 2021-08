Ascolta l'Audio Dell'Articolo

L’8 agosto 1944, a Settimo Torinese, per rappresaglia, i tedeschi impiccarono sei giovani resistenti sotto il ponte dell’autostrada di Milano (via Leinì). Quel luogo, da settant’anni, conserva il ricordo del sacrificio compiuto dai patrioti per la rinascita dell’Italia e della violenza con cui l’invasore agiva nel tentativo d’imporre la propria volontà di dominio. È stupefacente, tuttavia, come sia cresciuto all’inverosimile, col trascorrere del tempo, il numero di coloro che [...]