SETTIMO TORINESE. Sarà un “Insolito Carnevale”, ma sarà sicuramente una bella festa. Sabato 26 febbraio è in programma un evento che vedrà nella zona pedonale della città la presenza dei personaggi più simpatici dei cartoni animati.

“L’idea nasce durante un flashmob al parco – ha detto Antonio Augelli dell’Associazione Accendi Lo Spirito – e tantissime persone sono contente di festeggiare il Carnevale in maniera alternativa”.

Le maschere potranno imparare la coreografia della canzone “Ciao ciao” e partecipare a un Flashmob.

“Insomma, se il carnevale non si può festeggiare come si deve ,- ha concluso Antonio Augelli – trovare delle strade alternative per essere felici è da sempre la nostra mission. Ognuno di noi ha il carnevale dentro: perché ormai non è solo una ricorrenza dedicata ai bambini ma una vera e propria tradizione per tutti”.

L’evento, aperto a bambini e adulti, ha il patrocinio del comune di Settimo, e vedrà la partecipazione della Proloco, che offrirà bugie e bevande calde, e il Corpo Musicale Città di Settimo Torinese.

Il ritrovo e la partenza è prevista alle 15 dal piazzale della Stazione fino a raggiungere alle 15.30 la piazza del Comune, il tutto nel rispetto della normativa AntiCovid-19.

Domenica 27 febbraio torna invece l’iniziativa “balla e cammina” speciale carnevale, nella quale l’Associazione Accendi Lo Spirito riprodurrà un corteo di un carro di Carnevale come accadde nel 2015, proponendo le migliori e più apprezzate canzoni lungo le vie del centro.

