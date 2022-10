Sono passati trent’anni dalla strage di Capaci.

A ricordarlo è stato, il 20 ottobre in biblioteca Archimede per la rassegna Parole in Tazza Grande, Claudio Martelli, politico, giornalista, conduttore televisivo e autore italiano, che ha presentato il suo ultimo libro “Vita e persecuzione di Giovanni Falcone”, edito da Nave di Teseo.

A dialogare con lui c’erano la sindaca di Settimo Elena Piastra e il presidente della Fondazione ECM Silvano Rissio.

Giovanni Falcone era il più importante, il più capace, il più famoso tra i giudici che hanno cercato di combattere la mafia, Cosa Nostra. La storia di [...]