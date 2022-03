SETTIMO TORINESE. La solidarietà prima di tutto.

È stato l’argomento della conviviale rotariana n° 1215 presieduta da Elvio Bertone tenuta martedì 1 marzo presso il ristorante da Sergio, in via Brescia 6 a Settimo. Come ospiti c’erano Tiziana Tiziano, insegnante curriculare e di sostegno presso le scuole medie inferiori e superiori della provincia di Torino, e Michele Pizzino, educatore socio pedagogico.